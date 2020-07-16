İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kovalamaca sonucu yakalanlardan uyuşturucu madde ele geçirildi

Malatya’da motosiklet ile polisten kaçmaya çalışan 2 zanlı kovalamaca sonucu yakalanırken, üzerlerinden uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi.

Malatya'da motosiklet ile polisten kaçmaya çalışan 2 zanlı kovalamaca sonucu yakalanırken, üzerlerinden uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Huzur 1 ve Yunus ekipleri, şüpheli bir motosikleti durdurup arama yapmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucunda yakalanan üzerinde 2 kişi bulunan motosiklet ve şahıslar üzerinde arama yapıldı. Arama sonucu, şüphelilerden 518 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi.


Yakalanan 2 zanlı ile ilgili tahkikat sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.