İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köy Konut Projeleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Malatya’da Köy Konut Projeleri değerlendirme toplantısı yapılarak, yerleşime uygun alanların belirlenmesi ve gelen taleplerin değerlendirilmesi gerçekleştirildi.

Malatya'da Köy Konut Projeleri değerlendirme toplantısı yapılarak, yerleşime uygun alanların belirlenmesi ve gelen taleplerin değerlendirilmesi gerçekleştirildi.


Valilik salonunda düzenlenen Köy Konut Projeleri değerlendirme toplantısına, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, İdare ve Denetim Müdürü İsmet Timur ve Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Seyithan Tekin katıldı.


Toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti 11. Kalkınma Planı çerçevesinde kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki altyapı, iskan ve yerleşim ihtiyaçlarının giderilmesi, köy ve kırsal alanlarda planlı ve sağlıklı bir yerleşim düzeninin oluşturulması, ekonomik altyapının tesisi ile sürdürülebilir yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yapılması planlanan Köy Konut Projeleri için yerleşime uygun alanların belirlenmesi ve gelen taleplerin değerlendirilmesi konuları konuşuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.