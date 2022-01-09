Köy okullarında öğrencilere ücretsiz boks eğitimi

Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı mahallelerde yaşayan öğrencilere ücretsiz olarak boks kursu veriliyor.

Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu Lisesi ile Kömüşhan Abdurrahman Serttaş Ortaokulu öğrencilerine, Boks Antrenörü Sinan Argalı tarafından halk eğitime bağlı olarak ücretsiz kurs veriliyor. Malatya merkeze 1 saat uzaklıkta bulunan mahallelere giderek öğrencilere boks öğreten Antrenörü Sinan Argalı, amaçlarının köylerde yaşayan gençlerin spor ahlakını öğrenmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları olduğunu söyledi. Gençleri eğiterek milli sporcu yetiştirmek istediğini belirten Argalı, “Kurslarımıza yoğun bir talep var. Yetenekli olan birçok genç var, çalışma ortamlarımız kısıtlı olsa da çalışmalarımız devam ediyor. Okul müdürlerimiz Nihat Avcı ve Mehmet Nar'a bize böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ediyorum. Ayrıca kursların açılmasında öncülük eden Yazıhan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Tanyıldız ve müdür yardımcısı Servet Ateş'e de desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.