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Köy okulunda öğretmenler günü kutlandı

Malatya İnönü Üniversitesi öğrencileri, kırsal kesimdeki Fırıncı İlk okulunda Öğretmenler Günü programı düzenledi.


İnönü Üniversitesi Medeniyet ve Sanat Topluluğu üyeleri, etkinlik kapsamında gittikleri Fırıncı İlk okulunda öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadı ve öğrencilere hediyeler verdi. Program hakkında konuşan Medeniyet ve Sanat Topluluğu Başkanı Sait Taşkın, böyle bir program düzenlemekten dolayı mutluluk duyduklarını söyleyerek, çocuklarla yapılan bu tür etkinliklerin devamının geleceğini belirtti.


Taşkın, yaptıkları etkinlikle öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü de kutladıklarını kaydetti.

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