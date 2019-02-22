Köylülerden HES projesine tepki

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde kurulan Hidroelektrik Santrali'ne (HES) tepki gösteren vatandaşlar, eylem yaparak seslerini duyurmak istediler.

Kuluncak İlçesine bağlı Sofular Mahallesinde projesi onaylanan HES santraline tepki gösteren mahalle halkı keşif için mahalleye gelen yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı. Sabah erken saatlerinde traktörler ve arabalarla mahkemenin keşif heyetinin geçeceği köprü üzerinde toplanan vatandaşlar ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla HES'in mahalledeki su kaynaklarını kurutacaklarını söylediler.

‘Sofular Regülatörü ve HES' projesinin yargı kararı ile iptal edildiğini belirten Sofular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği yöneticisi Güley Körükmez, ancak sonradan alınan ÇED raporunda gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığını iddia etti. ÇED raporunda balıklı Tohma çayı ile sulanabilen tarım arazinin 2 bin 400 dönüm olarak gösterildiğini belirten Körükmez, ”Oysa 4 bin dönüm Sofular köyüne ve bin dönüm Bicir köyüne ait tarım arazisi HES projesi içinde sulanmaktadır. Dünya kuru kayısı ihracının yüzde 85'ni karşılayan Malatya'da yıllık bin 600 ton kaysı ile katkıda bulunan Sofular'daki 35 bin kayısı ağacından bahsedilmemiştir. Köyümüzde yetişen 10 bin adet meyve ve sebze üretimine değinilmediği gibi ÇED raporunda mobil ya ve inşaat sektörüne verilen 50 bin adet ceviz ve kavak ağacından da bahsedilmemiştir. ÇED raporunda yer alan resimler ise alakasız yerlerden ve kış mevsiminde çekilmiştir. Halkın katılım toplantısı halktan gizli yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Basın açıklaması sırasında köye gelen keşif heyetinin jandarma eşliğinde üst sokaklardan bölgeye gittiğini fark eden vatandaşlar araçların yolunu kesti. Kısa süreli gerginliğin ardından jandarma eşliğinde Tohma Çayı üzerindeki köprüye gelen keşif heyeti sonrasında santralin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Eyleme katılan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek çevreye büyük ölçüde zararı olacağını söyledikleri projenin durdurulmasını talep ettiler.

Mahkeme heyetinin keşif çalışmalarını da yakından takip eden vatandaşlar, bir önceki raporda gördükleri hata ve eksiklikleri dile getirdiler. Sofular Mahallesindeki eyleme siyasi partilerin belediye başkan adayları da destek verdi.