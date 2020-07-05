İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koyunlara çarpmamak için şarampole uçtu

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, önüne çıkan koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü şarampole uçtu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, önüne çıkan koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü şarampole uçtu.


Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Erkenek Mahallesine giden D. A idaresindeki 16 NH 969 Wosvagen plakalı otomobil sürücüsü, Erkenek Mahallesine 2 kilometre kala kara yoluna çıkan koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kırınca şarampole uçtu.


Yaşanan kazada sürücü D. A ile yanında bulunan A. B yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla çekildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.