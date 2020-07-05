Koyunlara çarpmamak için şarampole uçtu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, önüne çıkan koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü şarampole uçtu.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Erkenek Mahallesine giden D. A idaresindeki 16 NH 969 Wosvagen plakalı otomobil sürücüsü, Erkenek Mahallesine 2 kilometre kala kara yoluna çıkan koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kırınca şarampole uçtu.

Yaşanan kazada sürücü D. A ile yanında bulunan A. B yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.