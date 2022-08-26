Kozluca mahallesi toz ve topraktan kurtuluyor

Kozluca Mahallesi inceleme gezisine, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Yol ve Altyapı Dairesi Başkanı M. Hakan Demir ile ilgili şube müdürleri de katıldı.

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetlerden memnun olduklarını belirten Akçadaş İlçesi Kozluca Mahallesi Muhtarı Vedat Akgün, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından merkez mahallemizde kilit taşı çalışmaları yapılıyor. Sağ olsunlar daima Kozluca'mıza sahip çıktılar. Altyapı, üst yapı, kanal ve içme suyu çalışması bitti. 8 kilometre asfalt dökümü gerçekleştirildi. Şu anda da kaldırım çalışması yapılıyor. Başkanımız her zaman her konuda bize yardımcı oldu. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, emeği geçen ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

“Büyükşehir Belediyesi Malatya'nın her noktasında hizmet ediyor”

Büyükşehir Belediyesi'nin Malatya'nın her noktasında çalışmalar yürüttüğünü belirten Başkan Gürkan yaptığı konuşmada, “Malatya Büyükşehir Belediyesi gerek altyapı noktasında, gerek üstyapı noktasında gerekse de çevre düzenlemeleriyle ilgili çalışmalar yürütürken bir yandan da ihmal edilen alanlardaki ihmalleri giderme noktasında Büyükşehir Belediyesi Hızır misali çalışmalar yürütmektedir. Kozluca Mahallemizin altyapısının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmaları çerçevesinde sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Karayolları uhdesinde olan yolda ekiplerimiz kaldırım çalışmaları yapmakta. Kaldırım çalışmalarının tamamlanması ile birlikte esnaflarımız ve Kozluca Mahalle sakinleri tozdan kurtulmuş olacaklar. Çalışmalarımız Kozluca Mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasının temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Yapılan hizmetler hayırlı olsun”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise “Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanı dışında olmasına rağmen muhtarımızın ve buradaki vatandaşların talepleriyle Başkanımız olaya el atarak buranın yapımını üstlendi. Çok da güzel olmuş. Burası Akçadağ Belediyesi'nin görev sınırları içerisinde olmasına rağmen Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılıyor. 13 ilçemizde özellikle Büyükşehir Belediyesine ait olan yolların yapımı noktasında Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin gayretlerini görüyoruz. Kozluca'da yapılan bu çalışmanın da hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.