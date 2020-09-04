KPSS sınavında gürültü denetimi yapılacak

15'de gerçekleştirilecek olan 2020 KPSS Lisans sınavı öncesinde bazı tedbirler alarak öğrencilerin sorunsuz bir sınav geçirmelerini sağlıyor.

2020 KPSS (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) adaylarının katılacağı sınav öncesinde bir dizi tedbirler alarak öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda sınava girmeleri için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, gürültü denetimleri yaparak sınava girecek öğrencilerin gürültüden etkilenmemeleri için sınav süresince denetimlerde bulunacaklar.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay yaptığı açıklamada, “ ÖSYM tarafından 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek olan KPSS Lisans adaylarının katılacağı sınav öncesinde Büyükşehir Belediyesi olarak bazı tedbirler alarak öğrencilerimizin sorunsuz bir sınav geçirmeleri için çalışmalar yürütmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri sınav yapılacak olan okulların çevresinde gürültü denetimi yapılarak öğrencilerimizin gürültüden etkilenmeden sorunsuz bir şekilde sınavlarını tamamlayabilmeleri için sınav süresince çalışmalarına devam edeceklerdir. Öğrencilerimize girecekleri sınavda başarılar diliyorum” diye konuştu.