KPSS'ye giren öğrenciler zorlandı

Görevliler ise okul girişlerinde adaylara maske dağıtımı yaptı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2020- KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Malatya'da da yapıldı. Malatya'da sınav giren Yusuf Seyrek, sınavdan çıktıktan sonra yaptığı konuşmada, sınavda beklediğinden zor sorular çıktığını belirterek, “Sınav zor geçti. Sınavdan dolayı umudum yok” dedi. Sınava giren başka bir aday Alican Uçar da, genel anlamda zorlandığını ifade edip, “Sınav soruları biraz zordu. Türkçe ve matematik soruları zordu. Onun dışında iyi diyebilirim. Biraz süre konusunda sıkıntı yaşadım. Genel anlamda çok iyi geçti diyemem” şeklinde konuştu.

Sınav sonrası konuşan Erdoğan Erbaş ise genel olarak iyi geçtiğini dile getirip, “Tarih ve coğrafya iyi geçti. Genel olarak sınav iyi geçti diyebilirim” ifadelerini kullandı.