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Kral Şakir, minik hayranlarıyla buluştu

Çizgi film karakterleri Kral Şakir ve Necati, düzenlenen müzikli etkinlikte minik hayranları ile buluştu.


Malatya Park AVM'de düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösteren çocuklar, Kral Şakir ve Necati'nin yaptığı çeşitli gösterilerle eğlendi.


Aileleri ile birlikte izlemeye gelen çocuklar, Kral Şakir ve Necati'nin gösterilerini hayranlıkla seyrettiler.


Malatya Park AVM'nin kuruluşunun 10'ncu yılı nedeniyle sosyal ve kültürel faaliyetlere devam edileceği kaydedildi. Malatya Park'taki müzikli etkinlik, 24 Kasım tarihine kadar devam edecek.

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