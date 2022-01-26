Kuaför ve güzellik uzmanlarına mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu

Resmi Gazete 'de yayımlanarak uygulanmaya başlayan kuaför ve güzellik uzmanlarına mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale geldi. Kuaför Şener Eroğlu mesleki yeterlik sınavı açıldığını ifade ederek, “ Mesleki eğitim gençlere bir sanat ışığı geleceğe bir yoldur. Mesleki yeterlilik belgenizi aldığınızda istihdam seferberliği başlar. Gençlik bir milletin geleceğe dair en kıymetli hazinesidir bu nedenle gençler geleceğin ihtiyaçlarına göre yetiştirilmeli, zanaatkar kültür ve idealist olmalıdır. İdealist olmayan gençlik rotasız gemiye benzer” dedi.

Berberlere ve kuaförlere sınav yaptıklarını ve sınavda başarılı olanların ustalık belgesi alabileceklerinin altını çizen Eroğlu, “ Berber ve kuaför meslektaşlarımıza sınav yapıyoruz, sınavda başarılı olan meslektaşlarımıza daha sonrasında bu belgeyle beraber çıraklık merkezlerine gidip denkliği yaptırıp ustalık belgesini alıyorlar. Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi. Berber ve Kuaför meslektaşlarımız artık belgesiz çalışamayacak. Mutlaka belge alma zorunluluğu getirildi. Ulusal mesleki yeterlilik belgesi MYK belgesi alan meslektaşlarımız kendi işletmelerini açabiliyorlar. Çalıştıklarını bununla belgeleyecekler. Mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar hiçbir işletmede belge alınmadığı takdirde yasa gereği iş yerini açamayacak veya çalışamayacak bu 2022'nin sonuna kadar uzatıldı. Yoğun taleplerden dolayı mesleki yeterlilik belgesi (MYK) sınavı başlamış durumdayız. Tüm meslektaşlarımız bekliyorum” şeklinde konuştu.

Sınava giren Kuaför Barış Yıldırım ise, “ Malatya'da kuaförlük yapıyorum kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerinde mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale geldi. Arkadaşlarım tavsiyesi üzerine Kuaför Şener Eroğlu'nun açmış olduğu mesleki yeterlilik belgesi almak için sınava girdim” diye konuştu.