Kuaför ve güzellik uzmanlarından anlamlı davranış

Malatya'da kuaförler ve güzellik uzmanları, Huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek, yaşlıların saç bakımlarını gerçekleştirdi.

Anlamlı ziyarette, müzik ziyafetinin yanı sıra yaşlılara yemek ikramında da bulunuldu. Keyifli bir gün geçiren yaşlıların, saç bakımları da gerçekleştirildi. Erkekler, saç bakımlarının yanı sıra traş edilirken, kadınlara ise saç ve cilt bakımı uygulandı.

Organizasyonun sorumlusu Aysel Gökçe, "Kuaförler ve güzellik uzmanları ile birlikte huzurevini ziyarette bulunduk. Bugünü biz yaşlılarımıza ve huzurevi günümüze ayırdık, salonlarımızı kapattık. Her yıl bunu yapmak istiyoruz. Bugün salonlarımız kapalı yaşlılarımıza hizmet için varız. Burada yaşlılarımızla bir araya geldik, onlarla sohbet ederek, müzik eşliğinde yaşlılarımıza moral oldu" diye konuştu.