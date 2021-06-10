Kuaförlük lazer epilasyon kursuna yoğun ilgi

Malatya Park AVM'de Kuaför Şener Eroğlu tarafından verilen bay bayan kuaförlük lazer epilasyon kursuna kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor.

Şener Eroğlu, ücretsiz olarak verdiği kurs hakkında bilgi verip, “Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile ücretsiz kurs veriyoruz. Bay ve bayan istihdamına destek veriyoruz Bay bayan kuaförlük lazer epilasyon kurs düzenliyoruz. Kursumuz şimdilik 3 ay sürecek” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, sözü edilen kursa katılmak isteyenlerin başvuru yapmaları gerektiğini de kaydetti.