Küfürleşme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

MALATYA (İHA) – Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında küfürleşme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sularında İskender Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sadreddin Konevi Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 2 kişi arasında küfürleşme mevzusu nedeniyle başlayan tartışmaya tarafların arkadaşlarının da katılmasıyla olay büyüyerek kavgaya dönüştü. Sadreddin Konevi Caddesi'nde başlayan Sığırcık Sokak'ta devam eden olayda R.A. tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 25 yaşındaki E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede geniş çaplı araştırma yapan ekipleri olayın şüphelisi R.A.'yı Sebat Sokak'ta yakalayarak gözaltına alırken, olaya karıştıkları değerlendirilen 3 kişi de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.