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Kuklapella Korosu 23 Nisan için söyledi

İnönü Üniversitesi Çok Sesli Korosu tarafından oluşturulan ‘Kuklapella’ korosu bu seferde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sahne aldı.

İnönü Üniversitesi Çok Sesli Korosu tarafından oluşturulan ‘Kuklapella' korosu bu seferde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sahne aldı.


İnönü Üniversitesi Çok Sesli Koro Şefi Mehmet Güneş Açıkgöz'in şefliğini yaptığı ve üniversite öğrencilerinin oynadığı "Kuklapella korosu' her yaştan kişiye müziği sevdirmeyi hedefliyor.


Beto, Ünisu, Abdi, Bozo ve Mukaddes adlı kuklalardan oluşan koro, bu seferde çocuklar için sahne aldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mini bir konser veren Kuklapella korosu, söylediği 23 Nisan şarkısı ile çocukları sevindirdi.

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