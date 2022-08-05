Kültürel değerler fotoğraflar yoluyla tanıtılıyor

Kültürel Değerlerin Fotoğraf Yoluyla Aktarılması Projesi çerçevesinde Malatya'da Fotoğraf Sergisi açıldı.

Malatya Park AVM'de düzenlenen fotoğraf sergisi açılışına, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kılınç, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Haluk Teber, MAFSAD üyeleri ve fotoğraf severler katıldı.

Proje Koordinatörü Yılmaz Konuk yaptığı açıklamada, “READ-Regional Network for Culturel Diversity (Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel Ağ)” projesi çerçevesinde değerlendirilmek üzere bir alt hibe projesi hazırladıklarını ve bu projenin kabul edildiğini belirtti. Proje çerçevesinde çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle birlikte 4 ülkede 5 adet fotoğraf sergisi açarak bu ülkelerin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmayı amaçladıklarını dile getiren Konuk, Türkiye, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'taki STK'lar arasında sürdürülebilir bir diyalog geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Açılışa katılan ve destek sunan herkese teşekkür eden Konuk, serginin 10 Ağustos'a kadar açık kalacağını sözlerine ekledi.