İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kültürel mirasa imece usulü destek

Malatya’nın Darende İlçesi Balaban Mahallesinde vatandaşlar imece usulü ile kütürel mirasa sahip çıkıyor.

Malatya'nın Darende İlçesi Balaban Mahallesinde vatandaşlar imece usulü ile kütürel mirasa sahip çıkıyor.


Darende ilçesinde köy yolunun ve D 300 karayolunun geçtiği Balaban Mahallesinde bulunan kültürel miraslara Muhtar Cemal Çelebi'nin gayretleriyle başlattığı kampanya ile sahip çıkılıyor. İnanç ve Kültür turizmi açısından değer taşıyan cami ve mesire alanın tadilatı mahallelinin imece usulü onarılıyor. Kimi mahalleli çalışmalara katılırken kimileri ise maddi destek sağlıyor. Balaban Mahallesi Muhtarı Cemal Çelebi yaptığı açıklamada “Şeyh Pınarı, tarih boyunca insanlığın hizmetinde kullanılmış, temiz su kaynaklarının yer aldığı, kervanların konakladığı, ibadetlerin yapıldığı çok sayıda misafir tarafından ziyaret edilen bizler için önem taşıyan kutsal bir mekândır. Burayı bakımsız ve atıl durumdan kurtarmak için bir imece kampanyası başlattık. Vatandaşlarımız maddi ve manevi destekte bulunuyorlar. Kumbarasından 100 lira harçlığını veren minikler de var, bizzat çalışan mahalleli de var. Burada yüzülebilecek bir havuz, piknik alanları ve mini bir müze alanı oluşturacağız. Camimizi de bakımsız halden kurtaracağız. Çok kaliteli yüzlerce fidan diktik. 700 metrekare istinat duvarını vatandaşlar olarak bizler yaptık. Burası insanların ferah bir nefes alacağı sosyal bir alana dönüşecek” dedi.


Bu projeyi Balaban Kültür Derneği ve Mahalle Muhtarlığı olarak yapmaya çalıştıklarını belirten Muhtar Çelebi, “Desteğinden dolayı Darende Belediye Başkanı İsa Özkan' a teşekkür ediyorum. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan bu alana 5 adet kamelya ve park malzemeleri desteği vereceğini belirtti. 2 kamelyamızı teslim aldık, diğerlerini bekliyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.