Kuluncak'a atık su arıtma tesisi yapılacak

Malatya'nın Kuluncak ilçesine atık su arıtma tesisi yapılacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ve beraberindeki heyet Kuluncak ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Beraberindeki heyet ile birlikte Kuluncak İlçe Belediye Başkanı Erhan Cengiz'i ziyaret eden MASKİ Genel Müdürü Karataş Kuluncak ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldıktan sonra ilçe genelinde incelemelerde bulundu.

Kuluncak ilçesinde yapılması planlanan Atıksu Arıtma Tesisi için yer incelemesi yapan MASKİ Genel Müdür Mehmet Yaşar Karataş: “İlçe Belediye Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızla 2020 yılında yapılmasını planladığımız atık su arıtma tesisimiz için yer seçimi yaptık. Tüm arkadaşlarımızla beraber tesisin yapılacağı yer ile ilgili ortak karara vardık. Tesisimiz için proje hazırlıkları yapıp, ardından ihaleye çıkacağız. 2020 yılının sonuna kadar arıtma tesisimizi inşa edip, ilçe genelindeki hat çalışmalarımızı tamamlayacağız.” İfadelerini kullandı. .

Belediye Başkanı Erhan Cengiz ise “MASKİ Genel Müdürümüz ve ilçe başkanlarımızla beraber, ilçemize 2020 yılında inşa edilecek olan arıtma tesisi için yer seçimi yaptık. Atık su arıtma tesisimizin tamamlanmasıyla beraber ilçe merkezimiz ve mahallelerimizin kanalizasyon atıklarının arıtılması sağlanacak. Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bizleri ziyadesiyle memnun etmişlerdir.”dedi.