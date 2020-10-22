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Kuluncak'ta asfaltsız yol kalmayacak

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde tüm yolların asfaltlanması için Malatya Büyükşehir ve Kuluncak Belediyesince yoğun bir tempoda asfaltlama çalışmaları yürütülüyor.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde tüm yolların asfaltlanması için Malatya Büyükşehir ve Kuluncak Belediyesince yoğun bir tempoda asfaltlama çalışmaları yürütülüyor.


Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, ilçede yapılan asfalt çalışmalarıyla ilgili verdiği bilgide, "Hasar gören yollarımızın bakım ve onarım çalışmasını tamamladık. Hemşerilerimize daha iyi ulaşım imkanı sunabilmek için yeni yollar yapıyoruz. Söz verdiğimiz gibi asfaltsız yol kalmayacak” şeklinde konuştu.


Başkan Cengiz, çalışmalara destek verenlere teşekkür ederek, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan olmak üzere Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ve personeline teşekkür ediyorum” diye konuştu..

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