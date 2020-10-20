Kuluncak'ta Gençlik ve Spor Merkezi sevinci

Malatya'nın Kuluncak ilçesine Gençlik ve Spor Merkezi yapılacak.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, yapılması planlanan Gençlik ve Spor Merkezi'nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, ilçe merkezinde Gençlik ve Spor Merkezi'nin yakın zamanda inşaatının başlanacağının müjdesini verdi. Başkan Cengiz, yapılacak tesisle ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin modern bir ortamda, spor yapmalarına ve dinlenme, kitap okuma imkânı sağlamak amacıyla İlçemize dev bir ‘Spor Merkezi'nin yapımına çok yakında başlayacağız. Proje çalışmasının tamamlandığı bu spor merkezinin içinde kapalı spor salonu, yüzme havuzu, dinlenme odası, günü birlik sosyal alan, toplantı ve konferans salonu, kütüphane ve okuma salonu gibi donatılar yer alıyor.

Her yaştan insanımız spor yapma, dinlenme ve hoşça vakit geçirme imkânından faydalanabilecek. En kısa zamanda yapımına başlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi.