Kuluncak'ta, içme suyu ve Doğalgaz sevinci

Malatya'nın Kuluncak ilçesine, vatandaşların ihtiyacı olan içme suyu ve Doğalgaz projelerini gerçekleştirme müjdesi verildi.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz yaptığı açıklamada, Kuluncak ilçesinin yıllardır çözülmeyen sorunlarını ortadan kaldırmak için hazırladıkları içme suyu ve Doğal Gaz projelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyaretinde Erdoğan'a sunduklarını belirtti. Cengiz, “Kuluncak'lı hemşerilerimiz için hayati öneme sahip olan arsenikli su nedeniyle içme suyunu öncelikli taleplerimiz arasına aldık ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan' a sunduk” ifadelerini kullandı. İlçeye doğal güz müjdesinin de verildiğine dikkat çeken Cengiz, “Yine ilçemiz için büyük bir öneme ve değere sahip olduğunu vatandaşlarımızın da yoğun talepte bulunduğu MHP Milletvekilimiz Mehmet Fendoğlu'nun gündeme getirdiği AK Parti Milletvekilimiz Öznur Çalık'ın yoğun çaba gösterdiği doğal gaz müjdesini hemşerilerimize bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir. İçme suyu ve Doğalgaz projelerimiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Cengiz, ilçenin ihtiyaçlarının giderilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilimiz Mehmet Fendoğlu, AK Parti milletvekillerimiz Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde açıklamasını tamamladı.