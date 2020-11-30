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Kuluncak'ta mahalleler kilit taş ile buluşturuluyor

Malatya’nın Kuluncak İlçesi Bıyıkboğazı Mahallesi’nde kilit taş ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Malatya'nın Kuluncak İlçesi Bıyıkboğazı Mahallesi'nde kilit taş ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Hedefin, bütün mahalleleri kilit taş ile tanıştırmak olduğu vurgulandı.


Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, mahallelere döşedikleri kilit parke taşla ilgili yaptığı açıklamada, “ Belediyemizce, Bıyıkboğazı Mahallemizde başlattığımız kilit taş ve çevre düzenleme çalışmalarımız tamamlanmıştır.


Vatandaşlarımızın refahı için yaptığımız çalışmalara planlarımız doğrultusunda devam ediyoruz. Çalışmaların ihtiyaçlar doğrultusunda devam edeceği ve kilit taşı olmayan mahallemiz kalmayacak” dedi.


Çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Bıyıkboğazı Mahallesi Muhtarı Niyazi Güvenç ise “Başkanımız Sayın Erhan Cengiz' e mahallem adına teşekkür ediyorum. Yıllardır çözülmeyen her sorunumuzu başkanımız çözdü” ifadelerinde bulundu.

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