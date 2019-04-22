Kuluncak'ta uygulanan robotik kodlama eğitimleri tanıtıldı

Kuluncak Kaymakamlığı tarafından ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrencilere yönelik uygulanan robotik kodlama eğitimleri Ankara'da düzenlenen Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi'nde tanıtıldı.

Türkiye'deki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin kalite ölçeklerinin belirlenmesi, sürdürülebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin geliştirilmesi için Ankara'da düzenlenen 5'inci Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongre bildirgesi SSPKONGRE adı ile yayımlandı.

Kongre bildiriler kitapçığında Dijital Yaşam Becerileri Geliştirme Projesi ile Kuluncak Kaymakamlığı da yer aldı. Proje hakkında kongrede sunum yapan proje Koordinatörü Taner Körükmez “Malatya ilinde robotik kodlamanın tüm devlet okullarında uygulandığı tek ilçe konumundayız. Robotik kodlama eğitimlerinin pahalı donanımlar olmadan da yapılabilmektedir. Bu proje ile ilçemizdeki eğitim kalitesinin 21'inci yüzyıl teknolojileri ile desteklenerek eğitim nedenli düzensiz göçle mücadele etmeyi ve çocuklar üzerindeki teknoloji bağımlılığının üretim odaklı olarak kullanılmasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Kongre Danışma Kurulu ve Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği Başkanı Ümit Yardım ise, teknolojinin ve eğitimin teknolojiye entegrasyonunun öneminden bahsetti ve bilginin güç olduğunu söyledi. Bu bağlamda yerelde yürütülen teknoloji eğitimlerini önemsediklerini ve Kuluncak Kaymakamlığını yaptığı başarılı çalışmaları nedeniyle kongrelerinde görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Kongre katılımcılarına verilen teşekkür plaketleri ile program sona erdi.