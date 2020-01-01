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Kumar oynanamadan önlendi

Malatya’da, yılbaşı gecesi kumar oynanamadan önlendi.

Malatya'da, yılbaşı gecesi kumar oynanamadan önlendi. Kayısı fabrikası kumarhaneye çevrildi.


Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu, Battalgazi ilçesi Kadıçayırı Mahallesinde bir şahsa ait faaliyet göstermeyen Kaysı Fabrikasında Tombala çekilmek suretiyle kumar oynatılacağı duyuldu. Yeni yıla saatler kala iş yerinde yapılan aramada bahse konulu yerde hali hazırda kumar oynamak için 25 masa ve 100 sandalye ile tombala kağıtları, topları ve makinası ile kumar oynamak için gerekli hazırlıkların tamamlandığı, ancak faaliyete başlamadan jandarma tarafından yakalandı.


İşletme sahibi yakalanarak kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem başlatıldı.

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