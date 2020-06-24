Kumar oynatan 2 kişi gözaltına alındı

Malatya'da, tombala usulüyle kumar oynatıldığı gerekçesiyle 2 şüpheli yakalanırken, ruhsatsız iş yerinde 2 adet gizli kamera da ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, ruhsatsız ve isimsiz olarak faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan denetimlerde, 1072 SKM kapsamında 1 adet tombala kumar makinası, 794 adet tombala kartı, 361 adet değişik renklerde pinpon topu, 2 adet gizli kamera ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

İşyeri sorumlusu 2 şüpheli şahsa, 1072 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gerekli yasal işlemler yapıldı.