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Kumar oynatılan iş yerine korona virüs cezası

Malatya’da kumar oynatılan bir iş yerine corona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimde, 6 kişiye ceza kesildi.

Malatya'da kumar oynatılan bir iş yerine corona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimde, 6 kişiye ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre, bir işyerinde yapılan denetimde Covid-19 tedbirlerine riayet edilmediği, faaliyet dışı çalıştırıldığı ve işyerinde oyun oynatıldığı tespit edilerek gerekli tutanak tutuldu. İşyerinde bulunan toplam 6 şahsa sokağa çıkma yasağı ihlalden idari yaptırım tutanağı tanzim edildi. Bir şahıstan 3 kesici alet elde edildi. Bu arada, yapılan denetimlerde bir işyerinin kapalı olması gereken saatte açık olduğu görüldü. İçeride bulunan 4 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğinden tutanak tanzim edildi.

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