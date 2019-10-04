Kumar oynayan 38 kişiye ceza verildi

Malatya'da tombala isimli kumar oyununu oynayan 38 şahsa toplam 12 bin 160 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, bir iş yerinde Tombala oyunu tabir edilen kumar oyunu oynandığının tespit edilmesi üzerine; iş yerinde yapılan denetim ve kontrollerde kumar oyununda kullanılan, 1 Adet Tombala Makinesi, 31.50 TL Para, 90 Adet top, 2 Adet TV ve 1 adet Kamera ele geçirildi. Çok sayıda tombala kartı ve pul elde edilerek muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili sorumlular hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca bu kapsamda 38 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 34. Maddesi gereğince kişi başı 320 TL olmak üzere toplam 12 bin 160 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.