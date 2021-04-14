Kumarcılara suçüstü

Malatya'da iki adrese düzenlenen operasyon sonucu 8 kişi kumar oynarken polis tarafından suçüstü yakalandı. 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Dabakhane ve Kavaklıbağ Mahallesi'nde kumar oynatıldığı tespit edilen 2 iş yerine operasyon düzenledi. Kumar oynadığı sırada suçüstü yakalanan 8 kişiye idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahipleri F.F. ve B.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.