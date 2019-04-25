Kupada finalin adı: Galatasaray - Akhisarspor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup etti. Bu sonuçla Cimbom, finalde Akhisarspor'un rakibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada kalecinin kısa düşen pasında orta sahada topla buluşan Feghouli bekletmeden pasını Onyekuru'ya gönderdi. Kaleciyi çalımlayan Onyekuru topu ağlara gönderdi. 3-1

74. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında orta sahada topla buluşan Onyekuru topu ceza sahası içine taşıdıktan sonra şutunu çekti ve top ağlarla buluştu. 1-4

84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru pasını altıpas içerisindeki Mitroglou'na bıraktı onun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-5

89. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya Mina kafayla dokundu ve top ağlara gitti. 2-5

Stat: Malatya

Hakemler: Alper Ulusoy, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal

E. Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Bülent, Murat Akça, Chebake, Donald, Murat Yıldırım (Ahmed dk. 67), Aleksic, Guilherme, Adem (Ömer dk. 67), Kamara (Eren dk. 77)

Yedekler: Ertaç, Ömer, Pereira, Seth, Ahmed, Yiğithan, Robin, Rahman, Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut

Galatasaray: Muslera, Luyindama, Marcao (Selçuk dk. 33), Linnes, Mariano, Donk, Ndiaye, Fernando, Feghouli (Emre Akbaba dk. 77), Onyekuru, Diagne (Mitroglou dk. 81)

Yedekler: Batuhan, İsmail, Ahmet, Ömer, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Linnes (dk. 5), Feghouli (dk. 39), Onyekuru (dk. 58 ve 74), Mitroglou (dk. 84) (Galatasaray), Aleksic (dk. 45+7 pen.), Mina (dk. 89) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Feghouli, Onyekuru (Galatasaray), Bülent Cevahir, Aleksic, Kamara (E. Yeni Malatyaspor)