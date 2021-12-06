Kuraklık alarmı Malatya için de çalıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'nin 7 bölgesinde de 'olağanüstü kuraklık" yaşanıyor. Barajlar, göller, nehirler hatta yer altı sularının kurumaya başladığı Malatya'da Kasım-Aralık döneminde kısmi yağış da kuraklığı önlemeye yetmedi. Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek iklim değişikliğinin yağış rejimini değiştirdiğini belirterek Türkiye genelinde bu yıl yüzde 53 oranında su kaybı yaşandığını söyledi.

Çiçek, "Küresel iklim dengesizliği denilen bir sürecin içerisindeyiz. Geçmiş yüzyıllarda da böyle süreçler yaşanıyordu ama bu dönemlerde bu olayların sık sık ve şiddetli yaşanmaya başlandı. İklim değişikliği ile beraber yağış rejimleri değişti " ifadelerini kullandı.

Çiçek, iklim değişikliği nedeniyle kuraklık riskinin artık sık sık tekrarlanacağını kaydederek, bu riske karşı özellikle tarımsal sulamada önemli planlamalar yapılması ve tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Çiçek "Özellikle geleneksel tarım yöntemlerinden vazgeçip modern tarımsal ve modern sulama yöntemlerine geçmeliyiz. Bu konuda acil tedbirler alınmazsa ciddi bir riskle karşı karşıya kalabiliriz" diye konuştu.