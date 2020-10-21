Kurallara uyanlara teşekkür, uymayanlara ikaz

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimleri yapılıp, kurallara uyanlara teşekkür edilirken, uymayanlar ise ikaz ediliyor

Korana virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla jandarma tarafından Covid-19 denetimleri yapılıyor. Denetimlerde jandarma ekipleri, pandemi nedeniyle kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kurallar ve önlemleri hatırlatarak, kurallaya uyanlara teşekkür ediyor. Ekipler, uymayanları ise ikaz ederek, tekrarlanması halinde gerekli cezaların uygulanacağını belirtiyor.

Denetimlerin devam ettiği ilçede ayrıca sürekli olarak vatandaşların korona virüs tedbirlerine uymaları amacıyla anons yapılıyor.