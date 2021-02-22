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Kurallara uymayan 231 sürücüye ceza

Malatya’da, kış lastiği denetimleri kapsamında yapılan uygulamalarda araçlarında eksiklik olan 231 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Malatya'da, kış lastiği denetimleri kapsamında yapılan uygulamalarda araçlarında eksiklik olan 231 sürücüye cezai işlem uygulandı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü trafik görevlilerince, son 3 günde yapılan


kış lastiği denetimler kapsamında yapılan uygulamalarda bin 157 araç kontrol edildi. Kontroller sonucu, 14 araç sürücüsüne, servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak,30 araç sürücüsüne muayenesiz araçla trafiğe çıkmak, 6 araç sürücüsüne yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamak, 2 araç sürücüsüne sigortasız araç ile trafiğe çıkmak, 179 araç ve sürücüsüne diğer muhtelif maddelerden olmak üzere toplam 231 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.


Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği 1 Aralık ile 1 Nisan arasında uygulanıyor.

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