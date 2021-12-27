Kur'an bülbüllerinden Kur'an tilaveti

Malatya'nın Darende İlçesi'nde Kur'an-ı Kerim Kursuna katılan öğrenciler, protokol üyelerine Kur'an tilaveti sundu.

Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, Hâkim Murat Milisoğlu ve Cumhuriyet Savcısı Ebu Bekir Aslan, diğer ilgili ve yetkililer, İlçe Müftülüğüne bağlı Hulusi Efendi Erkek Hafızlık Kur' ân Kursunu ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim Kursuna katılan öğrenciler, protokol üyelerine Kur'an tilaveti sundu.

Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, öğrencileri tebrik etti.