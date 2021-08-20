Kur'an-ı Kerim yaz kursları tamamlandı

Malatya'nın Hekimhan İlçesi'nde yaz dönemi Kur'an-ı Kerim kurslarının sona ermesi nedeniyle program düzenlendi.

Millet Han'da İlçe Müftülüğü tarafından yaz dönemi Kur'an-ı Kerim kurslarının sona ermesi nedeniyle düzenlenen programa, Kaymakam Muhammed Öztaş, İlçe Müftülüğü yetkilileri, diğer yetkili ve ilgililer ile kursa katılan çocuk ve gençlerin aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, konuşmalar ile devam etti. Yaz dönemi Kur'an-ı Kerim kursları programı belge verilmesi ile sona erdi.