Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma birincisi Darende'den

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' Malatya birinciliğini Darende ilçesinden Abdulkadir Karakuş elde etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın ilçelerde düzenlenmesinden sonra il birinciliği yarışları yapıldı. Yapılan yarışma sonucu Darende Hulusi Efendi Vakfı Kur'an Kursu Öğrencisi Abdulkadir Karakuş il birincisi oldu. Birinci olan Abdulkadir Karakuş, bölge yarışmasında Malatya'yı temsil etme hakkı elde etti.

Abdulkadir Karakuş, hedefinin önce bölge, sonrasında ise Türkiye birinciliğini elde etmek olduğunu belirtti.