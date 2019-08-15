İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuran kursu öğrencileri için sportif etkinlikler

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nün Gençlik Projeleri Destek Programı tarafından finanse edilen, Malatya Gençlik Merkezi Derneği Kulübü’nün Malatya Mobil Gençlik Merkezi-2 Projesi kapsamında minikler sportif etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün Gençlik Projeleri Destek Programı tarafından finanse edilen, Malatya Gençlik Merkezi Derneği Kulübü'nün Malatya Mobil Gençlik Merkezi-2 Projesi kapsamında minikler sportif etkinliklerle doyasıya eğlendi.


Malatya Mobil Gençlik Merkezi-2 Projesi kapsamında Malatya Fırat Gençlik Merkezi ve gönüllü gençleri Pazartesi günü Orduzu Turgut Özal Tabiat Parkı'nda Fahri Kiğılı Kız Kur'an Kursu öğrencileriyle, Salı günü Orduzu Çatyol Parkında Fatih Sultan Mehmet Camii Kur'an Kursu öğrencileri ve çevredeki gençlerle, perşembe günü ise Başharık Şehitler Parkı'nda İmam-ı Azam Cami Kur'an Kursu öğrencileri ve gençlerle etkinlikler düzenlendi.


Etkinliklere katılan gençler badminton, langırt, okçuluk, halat çekme, mini golf, matrak, ebru, yüz boyama vb. birçok etkinliğe katılarak güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.