Kurban Bayramı öncesi sıkı kontrol

Malatya'da, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle damızlık vasfı taşıyan hayvanların kesimlerinin engellenmesi amacıyla hayvan kesimhanelerinde denetim yapıldı.

Türkiye'de, başta kırmızı et ihtiyacını gidermek ve damızlık hayvan sayısının artırılması amacıyla 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na ve Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon Kararına göre damızlık vasfını taşıyan dişi hayvanların kesimi yasaklanmıştı. Bu amaçla, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından hayvan kesim yerlerine denetim yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Selami Aygen konuyla İlgili yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi denetimleri sıklaştırdıklarını bildirdi. Aygen, "Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle damızlık vasfı taşıyan hayvanların kesimlerinin engellenmesi çerçevesinde ilimizde faaliyette bulunan kesimhanelerde denetim icra edilerek geçmişe dönük yapılmış olan kesimler ve damızlık vasfını yitirmiş olan dişi hayvan kesimlerine ilişkin raporlar incelenmiştir. Şirket yetkililerine yerinde hatırlatma ve uyarılarda bulunulmuştur. Damızlık vasfı taşıyan hayvanların kesimin engellenmesi amacıyla Kurban Bayramı sonuna kadar hayvan pazarı başta olmak üzere, geçici kurban satış yerleri ile kesimhanelerde denetimlere sıklıkla devam edilecektir" şeklinde konuştu.