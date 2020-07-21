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Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarı denetlendi

Malatya’da hayvan pazarı korona virüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı öncesinde denetlendi.

Malatya'da hayvan pazarı korona virüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı öncesinde denetlendi.


İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, İl Müdür Yardımcısı Zeki Sadak, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Selami Aygen ve Büyükşehir Belediyesi Esenlik A.Ş. İşletme Temsilcisi Selahattin Avcı, Malatya'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan ve yaklaşık bir ay önce şeniden açılan hayvan pazarı ve içerisinde faaliyetlerine devam eden adak kesim yerinde denetim yaptı. İncelemelerde hayvan üreticileri ve vatandaşlara gerekil uyarı ve bilgilendirmeler yapıldı. Denetimlerle ilgili bilgi veren İl tarım ve Orman Müdürü Macit yaptığı açıklamada, 31 Temmuz Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle hayvan hareketlerinin artacağı canlı hayvan pazarında inceleme yaptıklarını belirterek, "Kurban Bayramında vatandaşlarımızın hijyenik ortamda, korona virüs tedbirlerine uygun şekilde hayvan kesiminin yapılabilmesi için arkadaşlarımız her türlü tedbirleri alıyorlar. Vatandaşlarımızın da burada görevlilere, belirtilen hijyen kurallarına ve tedbirlere uymasını istiyoruz. Kurban Bayramının ülke olarak sağlıklı ve sıkıntı yaşamadan geçirmeyi diliyoruz" dedi.

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