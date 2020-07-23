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Kurban kesim kursu tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı Kurban Bayramı öncesi çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından, 20-22 Temmuz 2020 tarihleri arasında “Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Kurban Kesim Kursu” düzenlendi.


Kurban kesimi uygulamalı olarak kursiyerlere gösterildi. Kursta kurbanlık hayvan seçimi, yaş tayini, hayvan yatırma yöntemleri, kesim öncesi, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, ilk yardım kuralları ve dini vecibeler teorik olarak anlatıldı. Ayrıca canlı hayvan pazarında ve kesimhanelerde uygulamalı dersler yapıldı.


Kursa toplam 60 kişi katıldı. Kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar verilecek.

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