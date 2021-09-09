Kurbanlık hayvan parasını ödemeyenler aranıyor

Malatya'da, Kurban Bayramı'nda hayvan alıp 220 bin lirayı ödemedikleri iddia edilen 2 zanlı aranıyor.

Edinilen bilgiye göre göre, Malatya Hayvan Pazarı'nda 7 satıcı, polise başvurup, sattıkları hayvanların parasını alamadıklarını belirterek 2 kişi hakkında şikayetçi oldu. Daha önceden hayvan alıp sattıkları müşterileri İ.B. ve N.I.'nın Kurban Bayramı'nda satmak üzere kendilerinden kurbanlık hayvan aldıklarını, ücretlerini de Kurban Bayramı'ndan sonra kendilerine vereceklerini söylediklerini polise bildiren 7 hayvan satıcısı, daha önceden bu işi yaptıklarını bildikleri için şüpheli şahıslara güvenerek herhangi bir senet veya sözleşme imzalamadan satış işlemini yaptıklarını, ancak bu tarihe kadar paralarını kendilerine vermediklerini polise bildirip şikayetçi oldu.

Maddi zararların 220 bin TL civarında olduğunu beyan eden 7 hayvan satıcısının şikayetiyle ilgili tahkikata başlandı.