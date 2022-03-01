Kurdaki artış diş tedavisini de etkiledi

Malatya'da özel bir klinikte Diş Hekimliği yapan Ömer Önder Güneş, “ İthal edilen ürünlerin dolar bazlı gelmesi ve alternatif tedavi seçeneklerinin de olmaması hem vatandaşlarımızı hem de sektörümüzü oldukça etkiledi” dedi.

Özel bir klinikte Diş Hekimliği yapan Ömer Önder Güneş, diş tedavisinde kullanılan malzemelerin büyük çoğunluğunun ithal edilen ürünlerle yapıldığı için maliyetlerinin yüksek olduğunu belirtti. Güneş, “ 25 yıldır bu sektörde görev yapmaktayım. Sektörümüz son 10 yıldır büyük gelişmelere açıldı. İmplant tedavisinin çok yaygınlaşmasından sonra mesleğimize bir de dijital sistemler eklenince meslek tamamen boyut değiştirdi. Bu boyutun değişimi ile birlikte genelde ithal ürünlerden çalıştığımız için maliyetleri oldukça arttı” ifadelerini kullandı.

Diş tedavisinde yapılan fiyat değişikliklerini müşterilere yansıtmak istemediklerini ancak fiyat değişikliklerinin sektörü olumsuz etkilediği hakkında bilgi veren Güneş, “ Hastalarımızın istediği tedavi sabit protetik tedaviler olduğu için iplant, kaplama ve protez daha estetik tedavilere kaydığı için hastalarımız bu kalemlerde de ithal ürünler ile yapıldığı için fiyatlarımızda da olur olmadık değişiklikler oldu. Bu değişiklikler hem vatandaşlarımızı hem de sektörümüzü büyük bir şekilde etkiledi. Ne kadarda fiyatlarımızı hastalarımıza yansıtmak istemesek de bu ithal kalem ürünlerindeki artış sektörümüzü iyi yönde etkilemedi. Bununla birlikte değişik tedaviler estetik tedaviler maliyet oluşturmakta bu maliyetinde bir kısmını ister istemez hastamıza yansıtmaktayız. Tabi ki bu piyasadaki iniş çıkışlar hastamızın bize güvenini de sarsmakta fiyatlar aynı ayarda olmadığı için hastalarımızın bize olan güvenlerini de yitiriyorlar. Sektörümüzü % 70-80 ithal ürün kalemlerinden oluşturduğu için ithal ürünlerdeki fiyat değişiklikleri direk sektörümüzü etkilemektedir. Buna rağmen ekibim ile birlikte vatandaşlarımıza her zaman olduğu gibi daha iyi bir hizmet sunarak onlardan aldığımız bir teşekkür bizlerin üzerindeki yorgunluğu fazlasıyla alıyor” diye konuştu.