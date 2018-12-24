Kurşunlulardan Başkan Gürkan'a destek sözü

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret eden Kurşunlu ve Çevre Köyleri Kültür Sanat ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Erdal Evren ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Gürkan'a başarılar dileyerek, “Kurşunlular hep sizin yanınızda olacaktır” dedi.

Kurşunlu ve Çevre Köyleri Kültür Sanat ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Erdal Evren ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

Burada konuşan Kurşunlu ve Çevre Köyleri Kültür Sanat ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Erdal Evren, derneğin faaliyetleri hakkında kısa bilgiler vererek, “Yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde sizlerin Büyükşehir'e aday gösterilmenizin ardından kentimizin memnuniyeti ortadadır. Kurşunlular hep sizin yanınızda olacaktır. Kurşunlular, Hekimhan'da AK Parti seçmeninin üçte birini oluşturuyor. Hekimhan'da 75 muhtarlığımız var. Bunlarda 7 tanesi kurşunluda ama seçmen olarak da seçmenin üçte birini oluşturuyor. Bunun yanında da Malatya'da tahminen 40 binin üzerinde bir nüfusumuz bulunuyor. Adaylığınız açıklandıktan sonra Malatyalılar Havaalanı'ndan Malatya'ya kadar büyük bir coşku ile karşıladılar. Bizlerde inşallah aynı şekilde sizlerin hep yanınızda olacağız” dedi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “24 Kasım'da adaylığımız açıklanıp, 25 Kasım'da Malatya'ya gelişimizde büyük bir coşku ile Malatyalılar bizi bağrına bastı. Kurşunluların birçoğu da oradaydı. Ben bu hassasiyetlerinden ve inceliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte sayın başkanımızın ifade ettiği gibi Çiğdem Festivali'nde de sıla-i rahim yapan tüm Hekimhanlı ve Kurşunlulu hemşerilerimizi Kurşunlu'nun yaylalarında ziyaret ederek orada çayımızı, kahvemizi içerek hem hasret giderme noktasında, hem de sıla-i rahimin kısmetinden yararlanmak amacıyla da orada olacağımı ifade etmek isterim” diye konuştu.