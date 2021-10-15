Kuru kayısı da nem oranı değişti

Ticaret Bakanlığı Kuru Kayısı Lisanslı Deposu'na kabul edilecek kayısılarda nem oranlarında değişiklikler yaptı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da konu ile ilgili yaptığı açıklamada yeni nem oranlarının üreticinin lehine olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından ‘Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Değişiklik Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi. Yayımlanan tebliğe göre, Ticaret Bakanlığı Kuru Kayısı Lisanslı Deposu'na kabul edilecek kayısıların nem oranlarında değişikliğe gitti. Karara göre bundan sonra kükürtlü kayısılarda yüzde 20'nin, kükürtlenmemiş kayısılarda ise yüzde 18'in üzerinde olan kuru kayısılar lisanslı depoya kabul edilmeyecek. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da konu ile ilgili yaptığı açıklamada kuru kayısıda lisanslı deponun Dünya'da ilk defa Malatya'da hayata geçirildiğini ifade ederek bu nedenle bir takım aksaklıklarla karşılaştıklarını söyledi. Nem oranın şimdiye kadar düşük olduğunu söyleyen Başkan Özcan, "2020 yılının Eylül ayında Malatya'da Kuru Kayısı Lisanslı Deposunun açılışını gerçekleştirmiştik. Aynı ay içerisinde de deponun sertifikalarını hak edip, faaliyete koymuştuk. Depoya koyulacak ürünlerin sınıflandırıcı laboratuvardan geçerken hangi şartlarda olması gerektiğini belirten tebliğ çalışmalarımız olmuştu. Kuru kayısıda lisanslı depoculuğu Dünya'da ilk defa Malatya'da hayata geçirdiği için kısmen bir takım aksaklıklarla karşılaşabiliyoruz. Geçen yıl özellikle kuru kayısıda nem oranını kükürtlü kayısıda 18 olarak belirlemiştik, natürel olarak adlandırdığımız gün kurusu da ise 17 olarak belirlemiştik. Amacımız depoların ürünleri sağlıklı bir şekilde depolayabilmelerinde, ürünü muhafaza etme şartlarında üreticinin bunu dikkate alarak daha kaliteli üretim yapmasını bu tebliğlerle hedeflemiştik. Özellikle kükürtlü diye adlandırdığımız kuru kayısıda 18 nem oranın aslında çok düşük olduğunu üreticinin de bu konuda depoda ve toprak mahsulleri ofisinde birtakım sıkıntılarla karşılaştığını gördük'' şeklinde konuştu.

"Nem oranları için Bakanlığa başvuru yaptık"

Düşük nem oranlarının üreticiyi mağdur etmemesi için Bakanlığa başvuru yaptıklarını belirten Özcan, "2021 yılının Ocak ayında Malatya Ticaret Borsası olarak Bakanlığa yapmış olduğumuz müracaatta üreticinin bu konuda mağdur olduğunu, mağduriyetin giderilmesi içinde kükürtlü üründe nem oranının 20'ye, natürel üründe de 17'den 18'e çıkarılmasını talep etmiştik. Bakanlık bu konuda yaklaşık 8 aylık süredir bir çalışma yapıyordu. Aslında geçen ay sonuçlandığını öğrenmiştik fakat resmi gazetede yayımlanmadığı için uygulamaya geçememiştik" ifadelerini kullandı.

Yeni nem oranları

Üreticilere resmi gazetede yayımlanan yeni nem oranlarını açıklayan Özcan "Artık kükürtlü üründe nem oranımız 20, natürel üründe yani gün kurusunda nem oranımız 18'e çıkarılmıştır. Bu tamamen üreticinin lehine gerçekleştirilmiş bir çalışma. Özellikle 18 nemin uygulamada sıkıntılar yaşattığını gördük. Üretici mağdur olmasın, ürününü depoya getirdiğinde 2 puanlık nem sıkıntısıyla karşılaşıp sınıflandırıcı laboratuvarda da veto yemesin diye böyle bir müracaat gerçekleştirmiştik. 2021 yılının Ocak ayında Malatya Ticaret Borsasının yapmış olduğu müracaatta sonuca gittik. Üreticinin bu konuda biraz daha rahatlayabileceği nem oranlarını yükselmiştik olduk" diye konuştu.