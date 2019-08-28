Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk projesinin ihalesi yapıldı

Fırat Kalkınma Ajansı(FKA) ile Malatya Ticaret Borsası arasında 2017 Cazibe Merkezleri Programı kapsamında desteklenecek olan projelerden biri olarak hayata geçirilen ‘Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesi' için ihale gerçekleştirildi. Borsa binasında yapılan ihaleye 8 firma katılırken, sonucun ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

Dünya kuru kayısı başkenti konumunda olan Malatya'da, kuru kayısı pazarında var olan rekabet gücünü daha da artırarak ve kentin sosyoekonomik gelişimine katkı sunacak Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuğu için Malatya Ticaret Borsasında ihale gerçekleştirildi.

8 firmanın katıldığı ihalede, kapalı zarf usulü ile komisyona verilen zarflar daha sonra komisyonun huzurunda tek tek açıldı. İhalede en düşük teklif 19 milyon 330 bin TL olurken, en yüksek teklif ise 24 milyon 471 bin TL oldu. İhale sonrası bir açıklama yapan Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 8 firmanın katıldığı ihalede firmaların tekliflerinin komisyonun huzurunda açılarak beyan edildiğini söyledi.

Teknik açıdan dosyaların incelenmesinin yapılacağını ve evrakların yeterliliklerinin kontrol edileceğini belirten Özcan, “Bizim şartnamede istemiş olduğumuz evrakların tamam olup olmadığını inceleyeceğiz. Tekliflerin de değerlendirilmesinden sonra ihalenin hangi firmaya kaldığını önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Özellikle kayısı üreticilerinin sağlıklı koşullarda, kaliteli üretimi artırması adına hasat döneminde finansman problemi ile karşılaştığını belirten Özcan, “Lisanslı depoculuk ile bu sorunun ortadan kalkacağını belirtmek istiyoruz. Lisanlı Depoculuğun sunmuş olduğu imkanlardan faydalanacak üreticiler, özellikle faizsiz kredilerden faydalanacak. Bu sistem ile üreticiler, ürününü elektronik satış salonlarında satabilecek. Üreticimizi koruyacak ve ürününde kalitesini artıracak çok önemli bir sistem” İfadelerine yer verdi.

Türkiye'de ilk defa gerçekleşecek kuru kayısıda lisanslı depoculuğunun verimli olacağını ifade eden Özcan, “Piyasayı regüle edecek bütün aktörleri depo üzerinden harekete geçireceğiz. Sınıflandırıcı laboratuvarlarda ürün yeterli koşullara ait ve deponun kabulüne uygunsa depoya kabul edilecek. Sonra burada üreticimize özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında karşılaştıkları işçi giderleri ile ilgili finansman sıkıntısını ortadan kaldırmak adına faizsiz kredi imkanı sağlanacak” şeklinde konuştu.

En kısa süre içerisinde ihaleyi sonuçlandırarak biran önce inşaata başlanılıp önümüzdeki kayısı sezonunda projeyi hayata geçirme arzusunda olduklarını dile getiren Özcan, “Bugün en düşük teklifin 19 milyon 330 bin TL, en yüksek teklifin ise 24 milyon 471 bin TL olduğunu biliyoruz. Kısa bir süre içerisinde şirketlerin evraklarının şartnameye uygun olup olmadığını inceleyerek kararı tüm kamuoyuna açıklayacağız” diye konuştu.

1.Organize Sanayi Bölgesinde inşa edilecek Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesinin bütçesi ise TOBB iştiraki LİDAŞ ve FKA tarafından karşılanacak.