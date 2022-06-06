Kuru kayısı rekolte çalışması tamamlandı

Malatya'da kuru kayısı rekoltesi ve kayısıda hasar tespitleriyle çalışmaları hakkında bilgi veren Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “ 23 Mayıs'tan itibaren Valiliğimiz talimatlandırdığı Malatya Tarım İl Müdürlüğümüz 'ün de kurmuş olduğu komisyonla birlikte şu anda kuru kayısı rekolte çalışmaları sona erdi” dedi.

Kuru kayısı rekolte belirleme çalışmalarının 23 Mayıs'tan itibaren başlandığını belirten Borsa Başkanı Ramazan Özcan, “Malatya Tarım İl Müdürlüğümüz 'ün de kurmuş olduğu komisyonla birlikte şu anda sahada çalışmalar devam ediyor. En kısa süre içerisinde de bu raporlar Tarım İl Müdürlüğümüzde tekrar yeniden üzerinde bu komisyonla birlikte çalışılarak da nihai sonuca ermiş olacak. Bu nihai sonuçtan hemen sonra da biz Valimizle Tarım İl Müdürümüzle yaptığımız görüşmelerin hemen sonunda tahmini kayısı rekoltemizin de açıklanmasını rica edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi veren Özcan, Nisan ayında hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sebebiyle don meydana gelen kayısı bahçelerine yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandığını belirtti. Hasar tespit çalışmaları sonucu elde edilen raporların, Tarım Bakanlığı ve yetkili kurullara iletildiğini bundan sonraki süreci ise Malatya'daki siyasi aktörlerin takip ettiğini belirten Özcan, “Hasar tespit çalışmalarından sonuçta elde edilen raporlar büyük ihtimalle Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından Tarım Bakanlığımıza ve yetkili kurullara iletildi. Şu anda hasar tespit çalışmalarından ortaya çıkan hasarın boyutları ile ilgili yapılacak bütün çalışmaları Malatya'daki siyasi aktörlerimiz takibindeler. Ama ortaya çıkan hasar tespit raporlarında Malatya'daki üretim kapasitemizin ne kadarının zarar gördüğünü aslında o raporlarda görebiliriz. Raporlar direkt bakanlığa gittiği için bu konuda hasar tespit raporları ile ilgili bilgi sahibi değiliz ” diye konuştu.