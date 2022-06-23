Kuru meyve sektörü Malatya'da toplandı

Malatya Ticaret Borsası'nda bir araya gelen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği ve İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği, kuru kayısı istişare toplantısında, sezon öncesi ürünler değerlendirildi.

Kuru meyve, Malatya kayısı ve ihracat üzerine çalışmaların konuşulduğu toplantıda, Borsa Başkanı Ramazan Özcan, Malatya kayısısının ülke ekonomisine katkısının gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “ Son zamanlarda dünyada tarımın ve tarım ürünlerinin ne kadar kıymetli olduğu bir dönem yaşıyoruz. Biz bu durumu bir taraftan fırsata çevirmek istiyoruz. Malatya dünya kuru kayısı ve yaş kayısı merkezi olmanın ve özellikle bu alanda önemli bir ticaret merkezi ve ihracat merkezi olmanın ülke ekonomisine yaklaşık 400 milyon doların üzerinde ve şehrin ekonomisini ayakta tutmaya çalışmanın haklı gururunu yaşıyor” dedi.

İhracat rakamlarında Malatya'nın önemli bir noktada olduğuna dikkat çeken Başkan Özcan, “ Cumhurbaşkanımızın hedef koyduğu 500 milyar dolar ihracat rakamlarının içerisinde de Malatya çok önemli bir noktada. Son zamanlarda kayısı hem fiyat açısından hem de bir prestij ürün olmak açısından önemli bir dönem yaşıyor. Toplantımızın en önemli gündem maddesi, kayısıda bugün yakalamış olduğumuz fiyat istikrarını bugünden sonra da devam ettirebileceğimiz altyapıyı ve kuralları belirlemek” şeklinde konuştu.

Üretilen ürünlerin iyi pazarlanması halinde güzel sonuçlar elde edileceğini belirten Vali Hulusi Şahin, “ Malatya dünya kayısısının merkezi. Ege dünya incirinin ve kuru üzümün merkezi, Karadeniz dünya fındığının merkezi. Çok ciddi ihracat rakamlarına ulaşıyoruz. Ürettiğinizi eğer iyi pazarlarsanız ürettiğiniz kadarını satarsınız ve çok da güzel para kazanırsınız” diye konuştu.