Kurucaova ana sınıfı protokolü imzalandı

Hayırsever ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri Yardımlaşma Derneği (ASİL)tarafından, Malatya'nın Doğanşehir İlçesi Kurucaova Mahallesine yaptırılacak olan iki ek derslikli anasınıfının protokolü imzalandı.

Malatya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri Yardımlaşma Derneği tarafından Valilik Makamında imzalanan protokolde, ASİL Derneği tarafından, eğitime yüzde 100 destek kampanyası çerçevesinde Doğanşehir İlçesi Kurucaova Mahallesine 2 ek derslikli ana sınıfı inşa edilecek olup, ‘ASELSAN Anaokulu' isminin verileceği belirtildi.

Protokol imza törenine, Vali Aydın Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Hayırsever ASİL Derneği adına ASİL Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Seda Nalbant ve Betül Deveci katıldı.

Okul protokolu imzalanmasından sonra konuşan Vali Aydın Baruş, “ Bu destekler bizim için çok önemli. Depremin vermiş olduğu psikolojik sıkıntıyı atma açısından ASELSAN gibi Türkiye'nin gözbebeği kurumlarından birisinin özellikle kırsal bölgede buna çok ihtiyacı olan çocuklarımıza bu imkanı sağlaması bizleri gururlandırdı. Sizin nezdinizde ASELSAN ailesine çok teşekkür ediyorum” dedi.