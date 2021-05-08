Kurulan semt pazarı esnafın da tüketicinin de yüzünü güldürdü

En çok yoğunluğun görüldüğü semt pazarıysa Battalgazi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerine kurulan semt pazarı oldu. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş için semt pazarına geldi Zabıta ve polis ekipleriyse pazar girişinde ve içerisinde vatandaşları Covid-19 tedbirleri konusunda uyardılar.

Alışveriş için semt pazarına gelen vatandaşlar fiyatlardan memnun olduklarını söylediler.