Kuyumcu esnafı için geçici çarşı kuruluyor

Malatya'da işyerleri yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşlar için konteyner çarşılar kurulması noktasında yoğun bir çaba harcayan ve bu kapsamda Belediye'ye ait arsaları emlak konuta tahsis eden Büyükşehir Belediyesi Malatya'ya kazandırmış olduğu Kent Meydanı'nın altında otopark ve gerektiğinde sığınak olarak kullanılabilecek alan kuyumcu esnaflarına tahsis ediliyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Malatya Kuyumcular ve Saatçılar Esnaf Odası Başkanı Murat Özhüsrev ve kuyumcu esnafları arasında yapılan görüşmeler neticesinde, mağdur olan kuyumcuların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Kent Meydanı altında bulunan otoparkın kuyumcular çarşısına dönüştürülmesine karar verildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından kuyumcular çarşısına dönüştürülen alanda, merkezde iş yeri yıkılan ve ağır hasar gören 80 esnaf için yeni dükkanlar hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çalışmaların devam ettiği otopark alanında incelemelerde bulunarak, “Malatya'da iş yeri hasar gören ve yıkılan hemşerilerimizin ticaretlerini sürdürebilmeleri ve hayatlarını idame ettirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Belediyemize ait olan arsaları geçici işyerlerinin kurulması için emlak konuta tahsisini yaptık. Bu sayede geçici konteyner işyerlerinin farklı birçok noktada kurulumu yapılmaktadır. Malatya'nın biran önce eski günlerine dönebilmesi için öncelikle esnaflarımızın normal yaşamlarına ve ticaretlerine dönmesi gerekmekte. Bunu için Büyükşehir Belediyesi olarak sahada yoğun bir çalışma içerisindeyiz” şeklinde konuştu.