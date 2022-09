Kuyumcular çarşısı nezih bir mekanda hizmet verecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak sağlıklaştırma çalışmaları çerçevesinde yenileme çalışmaları tamamlanan Hamidiye Mahallesi'ndeki Kuyumcular Çarşısı Soykan Parkı'nda düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Kuyumcular Çarşısı açılış programına Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Siyasi Parti il Başkanları, Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri, Vakıf, Dernek, Oda başkanları, muhtarlar, kuyumcu esnafı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın okuduğu duayla açılışı gerçekleştirilen törende yapılan çalışmalarla ilgili bir konuşma gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Şehir merkezinde kent estetiğini yenilemek adına kentin estetik hale getirilmesi adına da çalışmalarımız devam ediyor. Kuyumcular Çarşısı'nda yaklaşık 250 bağımsız bölümümüz bulunuyor. Bunların yaklaşık 140'ı dükkan. Bir kısmında da ofisler bulunuyor. Bunların tamamında altyapı, kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz, iletişim ve elektrik altyapısı tamamen yenilendi. Aynı zamanda cephe giydirme çalışmaları ve tabela çalışmaları tamamen yenilendi. Bu çalışmaların hem kuyumcularımıza hem de Malatya halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kuyumcular Çarşısı esnafları adına konuşan Sinan Özhüsrev ise “Malatya Büyükşehir Belediyemiz Malatya'nın dört bir yanında birbirinden güzel faaliyetlere imza atıyor ve attığı bu imzalarla da tüm Türkiye'ye de örnek oluyor. Esnaflara yapılan bu güzel yatırımdan ötürü, Malatya'nın vitrinine layık çalışmalarından ötürü kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm personellerine teşekkürü bir borç biliyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Ali Evren de “Öncelikle şehrimize bu güzelliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu önemli çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanıma ve emeği olan diğer çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza yapmış olduğu bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bizler Malatya'mızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Hizmette emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mesut Samanlı, “Göreve geldiği günden beri Malatya'mızda 13 ilçede, her mahallede, her köyde, her caddede, her sokakta yaptığı çalışmalarla büyük izler bırakan Sayın Selahattin Gürkan Başkanıma MHP olarak sonsuz teşekkürler ediyorum. Malatya'mızın 13 ilçesinde adeta şantiye alanı havasında çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalarla da Türkiye'de örnek gösterilmeye ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da takdire şayan olmuş bir ilimizdir” dedi.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise “Büyükşehir Belediyemiz kırsal mahallelerimizde içme suyu, kanalizasyon, altyapı ve üst yatırımlarını devam ettirirken, bir yandan da Malatya'mızın en gözde mekânlarından, en kadim çarşılarından, kadim esnaflarımızın bulunduğu iş mekânından güzelleştirme çalışması gerçekleştirdi. Ben bu güzel görünümün başta esnaflarımıza ve hemşerilerimize bu çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine de teşekkürler ediyorum” sözlerine yer verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Erdemli şehirler erdemli insanlarla olur. Malatya erdemli şehirlerden bir tanesidir. Evliya Çelebi'nin ifadesi ile Malatya tarif edilirken Dar-ul Rıfat diye tarif edilir. Yani seçkin insanların diyarı diye tarif ediliyor. Malatya hakikaten insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehrinin adıdır. Bu şehre hizmet etmek de hepimizin görevidir. Eğer vecahete talip olmak istiyorsak bu şehri mağazasına layık istikbale hazırlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Gece gündüz durmadan durmak yok yola devam anlayışı içerisinde bu şehri en ileri safhaya götürme çabası içerisindeyiz.

Şehri her yerinden yüceltmeye hizmetlerle tanıştırmaya modern çağdaş anlamda şehir oluşturmaya gayret ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Şehrin güzelleştirilmesi noktasında kuyumcular çarşısı ile ilgili yoğun bir çalışma yapıyoruz. Şehrin meydanını da yapıyoruz, okullar da yapıyoruz, kütüphanelerde yapıyoruz, yeşil alanlarda yapıyoruz. Bu kadar desteği veren hiçbir yerde tekerimize taş gelmeme sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya'ya göstermiş olduğu özel sevginin tezahürüdür. Ve şu anda Malatya olarak biz büyük bir gayretle ve talepleri de yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah diğer şehir güzelleştirmesi Kent mobilyaları kent estetiği ile ilgili çalışmaları da yoğun bir çalışmayla devam ettireceğiz. Şehir aynı sokaktaki insanların eşsiz yürüyüşüdür. Aynı havayı teneffüs etmenin güzelliğidir. Şehri bu şekilde görmemiz gerekiyor. Şehrin her renkleri, her düşüncesi, her fikri bizim için kıymetlidir ve anlamlıdır.

Bu anlamda inşallah şehrimiz Dar-ul Rıfat olacaktır, himmetli zatların diyarı olacaktır, mazisine layık istikbale hazırlanacaktır diyorum” dedi.

Vali Hulusi Şahin, “Daha önce burada gezmeye ve yapılan işlemleri inceleme fırsatı buldum ve gerçekten çok kıymetli işlemeler yapılmış. Bundan daha elzem bir çalışma düşünmüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibini kutluyorum. Malatya'nın kalbi burası. Herkes dükkanlarını en güzel şekilde süslüyor. Bizlerin de Malatya'yı en güzel şekilde süslememiz gerekmez mi? Malatya'yı tanımlama noktasında en önemli mekanlardan birisidir burası. Böyle devam edersek güzel bir Malatya'ya ve Malatyalıya yakışan bir şehre hızla kavuşmuş oluruz. Ben çok başarılı bir çalışma olarak buldum, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kuyumcular Odası Başkanı Yavuz Ündil ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a plaket ve çiçek takdim edildi.